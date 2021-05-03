 ضمن مبادرة «حياة كريمة».. محافظ كفرالشيخ يتابع استئناف أعمال إحلال وتجديد كوبري الهكس بمطوبس - بوابة الشروق
الإثنين 3 مايو 2021 4:41 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض حظر التجوال في فترة الأعياد وشم النسيم نظرا لزيادة إصابات كورونا؟

النتـائـج تصويت

ضمن مبادرة «حياة كريمة».. محافظ كفرالشيخ يتابع استئناف أعمال إحلال وتجديد كوبري الهكس بمطوبس

محمد نصار
نشر في: الإثنين 3 مايو 2021 - 3:36 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 مايو 2021 - 3:36 ص

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أمس الأحد، استئناف أعمال إحلال وتجديد كوبرى الهكس الواقع على مصرف نمرة 11 بنطاق قرية بنى بكار، التابعة لمركز ومدينة مطوبس، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.


وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة "حياة كريمة" تستهدف تطوير مركز مطوبس بالمحافظة الذى يضم 18 قرية تضم 187 تابعًا، موضحًا أن المركز يعيش به 350 ألف مواطن، ويمثل 10% من إجمالي سكان كفر الشيخ، بتكلفة 6 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن مركز مطوبس كان مركزًا للهجرة غير الشرعية، ويعانى بعض المشاكل فى المرافق والأمور التي تمس حياة المواطن بصفة عامة من الخدمات كالبريد والانتقال والتموين، مؤكدًا أن الدولة اهتمام بالمركز خلال الفترة الأخيرة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك