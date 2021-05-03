تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أمس الأحد، استئناف أعمال إحلال وتجديد كوبرى الهكس الواقع على مصرف نمرة 11 بنطاق قرية بنى بكار، التابعة لمركز ومدينة مطوبس، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة "حياة كريمة" تستهدف تطوير مركز مطوبس بالمحافظة الذى يضم 18 قرية تضم 187 تابعًا، موضحًا أن المركز يعيش به 350 ألف مواطن، ويمثل 10% من إجمالي سكان كفر الشيخ، بتكلفة 6 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن مركز مطوبس كان مركزًا للهجرة غير الشرعية، ويعانى بعض المشاكل فى المرافق والأمور التي تمس حياة المواطن بصفة عامة من الخدمات كالبريد والانتقال والتموين، مؤكدًا أن الدولة اهتمام بالمركز خلال الفترة الأخيرة.