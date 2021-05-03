تركيا: تدمير مخبأ وعتاد لإرهابيي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تدمير مخبأ وإتلاف عتاد لحزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه ) الذي تصفه بأنه منظمة إرهابية شمالي العراق، في إطار عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة".

وأفادت الوزارة في بيان، اليوم الإثنين، بأن القوات المسلحة التركية تواصل عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة" اللتين أطلقتهما في مناطق "متينا" و"أفشين ـ باسيان" شمالي العراق،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وأوضحت أنها دمرت أسلحة وذخائر ومتفجرات ودمرت مخبأ استخدمه إرهابيو "بي كيه كيه " شمالي العراق.

وفي 23 أبريل الماضي، أطلقت تركيا عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة"، بشكل متزامن ضد إرهابيي منظمة "بي كيه كيه " في مناطق "متينا" و"أفشين ـ باسيان"، شمالي العراق.

يذكر أن "بي كيه كيه "، يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.

وجاءت عمليتا مخلب البرق والصاعقة عقب قيام مسلحي حزب العمال الكردستاني في شهر فبراير الماضي بإعدام 13 مواطنا تركيا بينهم أفراد جيش وشرطة، في جارا شمال العراق، بحسب أنقرة. وجاء قتلهم بعد أسبوعين من تنفيذ عملية عسكرية تركية ضد الحزب في نفس المنطقة.

وكانت تركيا أطلقت في السابق عمليتي مخلب النسر والنمر لاستهداف حزب "بي كيه كيه" في شمال العراق.