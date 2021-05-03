33 في المئة من مواطني الاتحاد الأوروبي مترددون في تلقي اللقاح المضاد لكورونا

قال مسؤول بارز بالاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين أن التشكك في جدوى اللقاحات المضادة لكوورنا لا يزال مسيطرا ، وذلك في إشارة إلى دراسة مسحية في التكتل.

فقد صرح مارتن سيلماير مبعوث المفوضية الأوروبية لدى فيينا بأن 33 في المئة من مواطني الاتحاد الأوروبي قالوا إنه ليس لديهم أي رغبة في تلقي اللقاح بالسرعة الممكنة أو حتى هذا العام.

وأضاف أن هذا من شأنه تقويض هدف الاتحاد الأوروبي الرامي إلى تحقيق مناعة القطيع هذا العام، وهو انجاز لوجسيتي هائل في ظل بطء إيقاع التطعيمات بالدول الأعضاء بالتكتل.

وكان سيلماير يشير بذلك إلى مسح جديد شمل 27 ألف مواطن وجرى لصالح الاتحاد الأوروبي في شهري فبراير ومارس الماضيين.