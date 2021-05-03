ليلة رمضانية تونسية لغالية بن علي في أوبرا الإسكندرية

نظم دار أوبرا سيد درويش بالإسكندرية، أمسية للمغنية التونسية غالية بن على ياتيان، اليوم الأحد، ضمن برنامج الفعاليات الرمضانية لدار الأوبرا المصرية.

أعدت غالية برنامجا فنيا مميزا يضم باقة من أشهر أعمال زمن الفن الجميل التي اشتهرت بتقديمها منها يا مسافر وحدك، انسى الدنيا، لاموني اللي غارو مني، عرفت الهوى وألف ليلة وليلة، إلى جانب مختارات من اعمالها الخاصة منها روميو وليلى، كتابى يا سيدى، هيمتنى وقضيت.

غالية بن على مغنية تونسية ولدت فى بلجيكا، تميزت بأدائها للتراث العربي بطريقة خاصة تعتمد على المزج بين الأنماط والثقافات الموسيقية المتنوعة، نالت شهرة كبيرة في الغرب ولُقبت بسفيرة الأغنية الطربية، اتمت دراستها الجامعية في بروكسل (بلجيكا) كما درست التشكيل وفن الجرافيك تزامناً مع تعمقها في الموسيقى المصرية والسورية والعراقية وتفاعلت معها وصنعت أسلوبها الخاص.

تعرفت على عازف العود التونسي مفضل أدهوم عام 1996، لينطلقا برفقة عازف الإيقاع المغربي عزالدين جازولي في جولات فنية وأمسيات طربية في أنحاء أوروبا كما قدمت عدداً من التجارب السينمائية.

حصلت على جائزة الموسيقى العالمية عام 2008 والتي تمنحها المؤسسة البريطانية المستقلة لأفضل أغنية موسيقية في العالم.

قدمت العديد من الحفلات فى مصر ونجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة.