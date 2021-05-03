الاتحاد الأوروبي يستدعي السفير الروسي وسط خلاف دبلوماسي بين الجانبين

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استدعى الاتحاد الأوروبي السفير الروسي لديه بعد أن منعت موسكو ثمانية سياسيين أوروبيين من دخول البلاد.

وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية للمفوضية الأوروبية بيتر ستانو للصحفيين في بروكسل "سننقل إليه إدانة قوية ورفضا لهذا القرار".

وذكر أن كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي سيستقبلون السفير فلاديمير تشيزوف في اجتماع من المتوقع أن يعقد في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وحظرت روسيا الأسبوع الماضي دخول السياسيين ردا على العقوبات التي فرضها التكتل والتي تعتبرها موسكو "عقوبات أحادية غير مشروعة".

ومن بين الممنوعين من دخول روسيا رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا.

واتخذ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سلسلة من الإجراءات ضد موسكو مؤخرًا، شملت طرد دبلوماسيين وحظر الدخول وعقوبات اقتصادية.

وتوترت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا بشكل متزايد، حيث اتهم دبلوماسيون أوروبيون روسيا بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ، وألقت روسيا بدورها باللوم على التكتل في التدخل السياسي.

وأدان ستانو تصرفات روسيا ووصفها بأنها "لا أساس لها من الصحة" حيث "لا يوجد تفسير قانوني لمثل هذا القرار على الإطلاق".

وأضاف ستانو "كل هذا يظهر أن روسيا مصممة على مواصلة مسار المواجهات العدائي.. الاتحاد الاوروبي سيرد عليه".