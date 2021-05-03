سول وواشنطن تتعاونان لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية

اتفق وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جونج أوي-يونج" ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، على مواصلة التعاون الوثيق من أجل تحقيق نزع السلاح النووي الكامل وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

وأوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، وفقا لوكالة أنباء (يونهاب)، أن ذلك جاء خلال لقائهما اليوم على هامش اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لمجموعة الدول الصناعية السبع في لندن، بعد أن أكملت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مراجعتها لسياستها تجاه بيونج يانج.

وذكرت الوزارة أنه "شارك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نتائج مراجعة السياسات الأمريكية تجاه كوريا الشمالية، ورحب الوزير جونج بحقيقة أن نتائج المراجعة قد تم تحديدها في اتجاه واقعي وعملي".

كما سلط الوزيران الضوء على أهمية التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، مؤكدين أن التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة هو المحور الرئيسي للسلام والأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والعالم، ومشددين على أهمية التعاون بين البلدين لمعالجة الأزمة الناتجة عن جائحة "كوفيد-19" والتهديدات العالمية الأخرى مثل تغير المناخ.

واتفق الجانبان أيضًا خلال الاجتماع على التعاون الوثيق لضمان نجاح القمة بين الرئيسين الكوري الجنوبي والأمريكي المقرر عقدها في واشنطن في 21 مايو، وعلى تعزيز التعاون في الجهود المبذولة لإيجاد أرضية مشتركة بين السياسات الإقليمية لحكومتيهما، بما فيها السياسة الجنوبية الجديدة ومبادرة المحيطين الهندي والهادئ، والتعاون بشأن الوصول إلى لقاحات "كوفيد-19" وتغير المناخ وقضايا أخرى.

وقد تمت دعوة كوريا الجنوبية وأستراليا والهند وجنوب أفريقيا وبروناي التي تترأس رابطة دول جنوب شرق آسيا، كضيوف لحضور اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع.

وجاء الاجتماع بعد أن قال البيت الأبيض، يوم الجمعة من الأسبوع الماضي، إن واشنطن أكملت مراجعة سياستها، وستسعى إلى اتباع نهج "محسوب وعملي" تجاه هدف الإخلاء الكامل لشبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزيري خارجية البلدين، أكدا مجددًا التزامهما بالعمل معًا لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

ومن المتوقع أن يعقد "جونج" و"بلينكن" ووزير الخارجية الياباني "توشيميتسو موتيجي" اجتماعا ثلاثيا هذا الأسبوع، وإذا عقد الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية سول وواشنطن وطوكيو، فسيكون أول اجتماع بين "جونج" و"موتيجي".