حريق بمخلفات قمامة ببورسعيد بسبب ارتفاع درجة الحرارة

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شب حريق بمخلفات قمامة بمنطقة محيط كوبرى مساكن الإماراتي بنطاق حي الجنوب بمحافظة بورسعيد.
جاء ذلك بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو مما أدى لاشتعال النيران في مواد بلاستيكية، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة معدات الحي.