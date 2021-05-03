العراق يحتج على تواجد وزير الدفاع التركي في أراضيه بدون تنسيق

استدعى وكيل وزارة الخارجية العراقية نزار الخير الله، اليوم الإثنين، القائم بأعمال السفارة التركية في العراق، وسلمه مذكرة احتجاج عبرت فيها الحكومة العراقية عن استيائها الشديد وإدانتها من قيام وزير الدفاع التركي بالتواجد داخل الأراضي العراقية بدون تنسيق أو موافقة مسبقة من قبل السلطات المختصة.

وذكر المسؤول العراقي أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار التقي قوات تركية تتواجد داخل الأراضي العراقية بصورة غير مشروعة، فضلاً عن إدانة تصريحات لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو بشأن نية تركيا إنشاء قاعدة عسكرية دائمة في شمال العراق.

وأكد وكيل وزارة الخارجيّة أن الحكومة العراقية ترفض بشكل قاطع الخروقات المتواصلة لسيادة العراق وحرمة الأراضي والأجواء العراقية من قبل القوات العسكرية التركية، وأن الاستمرار بمثل هذا النهج لا ينسجم مع علاقات الصداقة وحسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة وضرورة تذكير الجارة تركيا أن الركون إلى الحلول العسكرية أحادية الجانب لا يمكن أن يكون السبيل الناجع لتسوية التحديات الأمنية المشتركة.

يشار إلى أن تركيا تنشر قوات داخل العراق وتشن عمليات تستهدف حزب العمال الكردستاني.