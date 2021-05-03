أسترازينيكا تعلن تأخر توريدات لقاح كورونا إلى أمريكا اللاتينية

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قال متحدث باسم شركة الأدوية البريطانية السويدية أسترازينيكا إن الشركة ستبدأ توريد إنتاجها من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأضاف أن أسترازينيكا تأسف لتأكيد تأخير تسليم الجرعات المتفق عليها رغم العمل بلا كلل لتسريع عملية التوريد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث باسم الشركة القول إن انخفاض حصيلة التشغيلات الأولى عن المتوقع ونقص إمدادات بعض مستلزمات الإنتاج الحيوية واستغراق إجراءات التصريح بخروج التشغيلات الأولية وقتا أطول، من أسباب تأخير توريد الجرعات إلى دول أمريكا اللاتينية.

وأضاف أن الشركة تعتزم توريد 150 مليون جرعة من اللقاح إلى دول المنطقة باستثناء البرازيل خلال العام الحالي.

وقال إن إنتاج سلسلة إمدادات الشركة في المنطقة ستكمل جرعات لقاح أسترازينيكا التي وصلت بالفعل إلى 25 دولة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي كجزء من الآلية العالمية لتوفير اللقاحات كوفاكس.