قال السفير الروسي بالقاهرة غيورغي بوريسينكو، إن هناك تعاونًا كبيرًا بين روسيا ومصر في المجال السياحي، موضحًا أن التقارب المصري الروسي يسير بخطى ثابتة، أثناء زيارته لمدينه الغردقة، وهناك جهود كبيرة تتخذها الدولة المصرية لتطوير العديد من المناطق المصرية وإحداث تنمية في كل المجالات، مؤكدًا أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يصنع تنمية حقيقية، بجانب قدرته على مواجهة التحديات.

وأضاف السفير الروسي، في تصريحات صحفية، أن مصر تتخذ كل الجهود لحماية مواطنيها من فيروس كورونا، ومنع تفشي الفيروس والحد من انتشاره، وهناك اعتبارات لعودة السياحة الروسية، وهناك اتفاق بين الرئيسين السيسي وبوتين على عودة الرحلات وستكون في القريب العاجل الرحلات الروسية في الغردقة، والاستمتاع بجمال الطبيعة المصرية.

وأوضح السفير الروسي، أن هناك تنسيقا تم بينه وبين محافظ البحرالأحمر وترتيب العديد من الإجراءات والتسهيلات لعودة الرحلات، وتمت مناقشة كافة الأمور التي تخص الجالية الروسية المقيمة بالغردقة.

ومن جهته، قال القنصل الروسي بالغردقة فكتور فوروباييف، إنه من المقرر وصول السفير العالم لدولة روسيا الاتحادية بالقاهرة السفير جيورجي بوريسينكو، لمدينة الغردقة غدًا الاثنين، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات والترتيبات اللازمة عقب قرار استئناف الرحلات الروسية إلى مديتني الغردقة وشرم الشيخ بعد توقف دام أكثر من خمس سنوات.

وأضاف القنصل الروسي بالغردقة، أنه سيكون هناك لقاءً بين السفير الروسي بالقاهرة ومحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، لبحث آخر الاستعدادات وتبادل وجهات النظر بشأن عودة الرحلات السياحية.

وتابع القنصل الروسي بالغردقة أن السياح الروس يتطلعون إلي زيارة الغردقة في أقرب وقت، مؤكدًا أنها من أكثر الوجهات السياحية جذبًا لهم، وأن هناك ما يقرب من 20 ألف مواطن روسي مقيمين بالغردقة إقامة شبه دائمة من الجالية الروسية.

واستطرد القنصل الروسي، أنه بعد قرار عودة الطيران المباشر بين البلدين سيكون هناك وصول لأعداد كبيرة من الروس، لافتًا إلى أن ما تقوم به الحكومة المصرية من إجراءات وأعمال وقائية لمكافحة ومنع تفشي فيروس كورونا أمر هام، وهناك تقدم مستمر في عملية المكافحة لمنع انتشار الفيروس، بجانب تلقيح العاملين بالقطاع السياحي، وهو الأمر الذي يجعل مصر من أولي المقاصد السياحية للروس في الفترة الحالية والمقبلة.