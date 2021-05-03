 توريد 45 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع بالغربية - بوابة الشروق
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توريد 45 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع بالغربية

علاء شبل
نشر في: الإثنين 3 مايو 2021 - 3:05 م | آخر تحديث: الإثنين 3 مايو 2021 - 3:05 م

قال المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، إنه تم توريد 45 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم الاثنين، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالغربية، أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وأن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح 132 ألف طن.

وناشد أبوهاشم، المواعين بإتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

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