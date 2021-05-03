 الإسماعيلي يكتفي بخوض مران استشفائي بعد إلغاء ودية الكهرباء - بوابة الشروق
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الإسماعيلي يكتفي بخوض مران استشفائي بعد إلغاء ودية الكهرباء

زيـاد الميـرغني
نشر في: الإثنين 3 مايو 2021 - 10:41 م | آخر تحديث: الإثنين 3 مايو 2021 - 10:41 م

خاض منذ قليل الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي مرانه اليومي استعدادًا لملاقاة فريق الجونة يوم الأربعاء المقبل، في إطار مباريات الجولة العشرون من الدوري العام المصري.

وكان من المقرر أن يخوض الفريق مواجهة ودية أمام كهرباء الاسماعيلية اليوم، قبل أن يتم إلغائها لأسباب أمنية و يكتفي الفريق بخوض مران طبيعي علي ملعبه.

وخاض عدد من لاعبي الفريق الأساسيين الذين خاضوا مواجهة الإنتاج الحربي الماضية تدريبات في صالة الألعاب الرياضية ”الچيم“ بعد قرار الجهاز الفني للفريق بإراحتهم من مران اليوم.

وما زال ايهاب جلال المدير الفنى للفريق في العزل المنزلي، في ظل عدم شفائه حتى الآن من فيروس كورونا الذي لحق به قبل مواجهة الإنتاج بليلة واحدة.


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