دعوى قضائية في فرنسا ضد حاكم مصرف لبنان بشأن مزاعم فساد

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الشكوى تتعلق بأصول عقارية بملايين اليوروهات.. وسلامة: اشتريت جميع ممتلكاتى بفرنسا قبل تولي منصبي

أعلنت منظمة (شيربا) غير الربحية، اليوم الأثنين، تقديم شكوى قانونية بالاشتراك مع مجموعة من المحامين أمام المدعي العام المالي الفرنسي ضد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بشأن مزاعم فساد وغسل أموال.

وقالت المنظمة في بيان إن الشكوى التي قُدمت يوم الجمعة تتعلق بعمليات شراء "مشبوهة" لعقارات في فرنسا وإن هدفها هو إعادتها إلى الشعب اللبناني.

وقالت لورا روسو مديرة برنامج التدفقات المالية غير المشروعة في شيربا لوكالة رويترز إن الشكوى تشمل أصولا عقارية بملايين اليورو في فرنسا كما تستهدف شقيقا لسلامة وأحد مساعديه.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من المدعي المالي الفرنسي.

من جهته، قال حاكم مصرف لبنان المركزي إنه اشترى جميع ممتلكاته في فرنسا قبل توليه المنصب.

وأوضح سلامة لرويترزأنه كشف عن مصدر ثروته وعرض وثائق "في مناسبات عدة" تثبت أنه كان يمتلك 23 مليون دولار في عام 1993 قبل أن يتولى منصب حاكم مصرف لبنان.

وتعد الشكوى هي الأحدث بين شكاوى رُفعت أمام السلطات في أوروبا تتعلق بشبهات فساد في لبنان. وتواجه النخبة السياسية والمالية في لبنان تدقيقا منذ وقت طويل بسبب اتهامات بسوء الإدارة والفساد وعرقلة جهود رامية للسماح بتدفق المساعدات الدولية.