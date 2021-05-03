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محافظ كفر الشيخ يشيد بتوعية فريق التواصل المجتمعي بإجراءات الوقاية من كورونا

اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
محمد نصار
نشر في: الإثنين 3 مايو 2021 - 10:42 م | آخر تحديث: الإثنين 3 مايو 2021 - 10:42 م

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوعية فريق التواصل المجتمعي التابع لوزارة الصحة، والفرق الطبية بمديرية الصحة، المواطنين في مركز تلقي اللقاح سيدي غازي وقلين، بحضور الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا وأهمية تلقي اللقاح، بالإضافة لتوعية الأهالي في الأسواق والمحلات المتنوعة، وتوزيع كمامات لمن لا يرتدون الكمامات، وتقديم نصائح لهم.

وناشد محافظ كفر الشيخ، أهالي المحافظة بحجز اللقاح عبر الموقع الإلكتروني الذي أعلنته وزارة الصحة، أو التوجه لأقرب وحدة صحية للمواطنين الذين يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا، أو لمعرفة المزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الخط الساخن.

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