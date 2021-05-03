حرس السواحل اليوناني ينقذ 170 مهاجرا بالقرب من شبه جزيرة بيلوبونيز

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قال خفر السواحل اليوناني اليوم الأحد إنه أنقذ ما يقرب من 170 مهاجرا من قارب متضرر كان ينجرف قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز.

وأوضح خفر السواحل في بيان إن سفينة شحن عابرة التقطت ركاب القارب.

ومن المقرر أن يتم نقل المهاجرين إلى ميناء كالاماتا جنوب اليونان. وقال البيان إن زوارق خفر السواحل ترافق السفينة.

كانت سفينة المهاجرين تنجرف لعدة ساعات بعد تعطل المحرك على بعد حوالي 50 ميلًا بحريًا جنوب بيلوبونيز.

ويتم انتشال المهاجرين بشكل متكرر من شبه جزيرة بيلوبونيز في الأشهر الأخيرة.

وحاول مهربون في كثير من الأحيان إحضار المهاجرين من ساحل بحر إيجة التركي أو من دول أخرى في شرق البحر المتوسط، على الطريق المحفوف بالمخاطر إلى إيطاليا.

وأضاف خفر السواحل اليوناني أن القوارب غالبًا ما تكون قديمة جدًا وتتعطل محركاتها كثيرًا أثناء الرحلة الطويلة.