مقتل ما لا يقل عن 26 شخصا إثر تصادم قاربين في بنجلاديش

قال مسؤولون، اليوم الاثنين، إن ما لا يقل عن 26 شخصا قتلوا إثر تصادم قارب وسفينة شحن في نهر بوسط بنجلاديش.

وقال المسؤول بالحكومة المحلية محمد أسد الزمان، إن رجال الإنقاذ عثروا على جثث 3 أطفال وسيدة و22 رجلا في نهر بادما عقب اصطدام قارب سريع يقل أكثر من 30 راكبا بسفينة شحن والانقلاب في النهر.

ووقع الحادث في الصباح بالقرب من ميناء نهر كاثالباري في منطقة ماداربور، على بعد أكثر من 50 كيلومترا جنوب العاصمة دكا.

وقال أسد الزمان إن سكان المنطقة أنقذوا خمسة أشخاص بمجرد أن غرق القارب في النهر، ونقلوهم للمستشفى.

وقال اشيكور رحمان، أحد رجال الشرطة في ميناء النهر، إن القارب السريع كان يقل الركاب عبر النهر في غياب خدمات النقل الاعتيادية، التي تم وقفها ضمن إجراءات الاغلاق المفروضة منذ الشهر الماضي لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس المنطقة رحمان خاتون إنه تم فتح تحقيق في الحادث.

يذكر أن حوادث القوارب شائعة الحدوث في بنجلاديش، التي بها الكثير من الأنهار. ويرجع الخبراء وقوع الحوادث إلى ضعف إجراءات السلامة والتراخي في تطبيق القواعد.