ألمانيا تعتزم إعفاء الملقحين ضد كورونا من تقديم شهادة اختبار سلبية لدخول البلاد

صرح وزير الصحة الألماني، ينس شبان، اليوم الاثنين بأن الحكومة الألمانية تعتزم إعفاء المسافرين القادمين الذين أتموا تطعيمهم ضد كورونا من تقديم شهادة اختبار سلبية لدخول البلاد.

وأوضح الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي أن أعضاء مجلس الوزراء المختصين بأزمة كورونا ناقشوا تعديلا خاصا بهذا الموضوع في المرسوم الخاص بدخول البلاد.

وأضاف شبان أن من المنتظر تقديم مسودة خاصة بهذا التعديل خلال الأسبوع الجاري، وذكر أن من الممكن إصدار شهادة التطعيم الرقمية من قبل عيادات الأطباء ومراكز التطعيم والصيدليات أيضا، لافتا إلى أن من الممكن صدور هذه البطاقات في الصيف المقبل.