 ألمانيا تعتزم إعفاء الملقحين ضد كورونا من تقديم شهادة اختبار سلبية لدخول البلاد - بوابة الشروق
الإثنين 3 مايو 2021 8:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض حظر التجوال في فترة الأعياد وشم النسيم نظرا لزيادة إصابات كورونا؟

النتـائـج تصويت

ألمانيا تعتزم إعفاء الملقحين ضد كورونا من تقديم شهادة اختبار سلبية لدخول البلاد

د ب أ
نشر في: الإثنين 3 مايو 2021 - 7:58 م | آخر تحديث: الإثنين 3 مايو 2021 - 7:58 م

صرح وزير الصحة الألماني، ينس شبان، اليوم الاثنين بأن الحكومة الألمانية تعتزم إعفاء المسافرين القادمين الذين أتموا تطعيمهم ضد كورونا من تقديم شهادة اختبار سلبية لدخول البلاد.

وأوضح الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي أن أعضاء مجلس الوزراء المختصين بأزمة كورونا ناقشوا تعديلا خاصا بهذا الموضوع في المرسوم الخاص بدخول البلاد.

وأضاف شبان أن من المنتظر تقديم مسودة خاصة بهذا التعديل خلال الأسبوع الجاري، وذكر أن من الممكن إصدار شهادة التطعيم الرقمية من قبل عيادات الأطباء ومراكز التطعيم والصيدليات أيضا، لافتا إلى أن من الممكن صدور هذه البطاقات في الصيف المقبل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك