جولة ميدانية لمحافظ سوهاج لمتابعة غلق المتنزهات والحدائق العامة

أجرى طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة غلق المتنزهات والحدائق العامة بنطاق مدينتي سوهاج، وأخميم، والتأكد من مدى الالتزام بتطبيق قرار الغلق، رافقه خلالها كلا من العميد سيد نفادي قائد مرور سوهاج، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب.

وبدء محافظ سوهاج جولته بتفقد كورنيش النيل الشرقي حيث اطمئن على غلق مداخل الكورنيش، بمتابعة من إدارة مرور سوهاج، كما تفقد الكورنيش الغربي بداية من كوبري سوهاج العلوي على النيل وحتى كوبري أخميم، وشارع سوهاج أخميم، بالإضافة إلى ميدان "الصينية" بمدخل مدينة أخميم، حيث خلى الكورنيش والحدائق العامة والميادين تماما من المواطنين، وأي مظاهر احتفالية بأعياد الربيع.

وشدد محافظ سوهاج على المتابعة المستمرة على مدار اليوم لجميع المنتزهات، والحدائق العامة بجميع مراكز المحافظة، ومنع أي تجمعات، أو مظاهر احتفال، مشيدا بالتزام المواطنين وعدم خروجهم حفاظا على سلامتهم، داعيا المولي عز وجل أن يرفع البلاء وأن يحفظ مصرنا الغالية من كل سوء.