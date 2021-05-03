شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات لضبط وردع المخالفين ومتابعة تنفيذ كافة القرارات، بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية فى المواعيد المحددة ضمن إجراءات مواجهة "فيروس كورونا المستجد".

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالمطامير بالبحيرة ، حملاتها لمتابعة مدى التزام المقاهي والمحلات التجارية بنطاق المدينة؛ بالمواعيد المقررة للغلق ومتابعة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.



وأسفرت الحملة عن ضبط 25 شيشة وتحرير 11 محضر عدم ارتداء الكمامات وغلق عدد 2 مقهى لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة للمواطنين.

من جانبها تناشد الوحدة المواطنين؛ بإتباع الإرشادات التي يتم الإعلان عنها عبر كافة الوسائل الرسمية، مع تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن، وتجنب أماكن التجمعات تفاديًا لنقل العدوى، للمحافظة على سلامتهم وللحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد".