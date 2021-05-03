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ألمانيا: إعطاء 28.8 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

برلين - د ب أ
نشر في: الإثنين 3 مايو 2021 - 9:58 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 مايو 2021 - 9:58 ص

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين، أنه تم إعطاء 28.8 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ790 ألفا و611 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق ألمانيا ثلاثة أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في ألمانيا قبل نحو 18 أسبوعا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 3.43 مليون حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج.

ووفقا للبيانات، بلغ عدد الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في البلاد 83 ألفا و292 حالة.

ومضى عام و14 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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