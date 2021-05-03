تراجع مؤشر نشاط قطاع التصنيع في أمريكا على خلاف التوقعات

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين تراجع مؤشر نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال أبريل الماضي على خلاف التوقعات.



وذكر معهد إدارة الإمدادات الأمريكي أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع تراجع خلال الشهر الماضي إلى 7ر60 نقطة مقابل 7ر64 نقطة خلال مارس الماضي والذي كان أعلى مستوى له منذ أكثر من 37 عاما. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 65 نقطة.



وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.



وقال تيموثي فيور رئيس لجنة مسوح شركات التصنيع في معهد إدارة الإمدادات إنه "لا يزال التغيب عن العمل، والإغلاق قصير الأجل بسبب النقص الجزئي في مستلزمات العمل، وصعوبة ملء الوظائف الشاغرة ، من المشكلات التي تحد من إمكانات نمو التصنيع".



وجاء تراجع المؤشر الرئيسي لمديري مشتريات قطاع التصنيع غير المتوقع على خلفية تراجع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 5ر62 نقطة مقابل 1ر68 نقطة خلال الفترة مارس الماضي، وتراجع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 3ر64 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 68 نقطة خلال الشهر السابق.



كما تراجع مؤشر التوظيف في قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي إلى 1ر55 نقطة مقابل 6ر59 نقطة خلال الشهر السابق، وهو ما يشير إلى تباطؤ نمو التوظيف في قطاع التصنيع.