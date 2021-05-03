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السعودية وأمريكا تبحثان القضايا الإقليمية والدولية

د ب أ
نشر في: الإثنين 3 مايو 2021 - 12:21 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 مايو 2021 - 12:21 ص
بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت، الذي وصل الى الرياض والوفد المرافق له، مساء اليوم الأحد، "القضايا الإقليمية والدولية".

وضم الوفد المرافق لشوليت القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، ونائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول.

وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس" اليوم الأحد، أن الجانبين السعودي والأمريكي بحثا خلال اللقاء "أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيالها، كما تم التطرق إلى العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة".

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