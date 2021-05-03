مستشارة وزيرة الصحة: طعمنا المواطنين بمليون جرعة لقاح كورونا حتى الآن

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة والسكان للأبحاث، إن هناك أكثر من مليون جرعة لقاح تم تطعيم المواطنين المسجلين بها، معقبة: «لا ينبغي على من حصل على اللقاح أن يعتقد أنه اكتسب مناعة مطلقة ضد الفيروس».

وتابعت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الأحد،: «مش معنى حصولي على اللقاح في الفترة القصيرة الماضية إني اكتسبت مناعة بنحتاج بعض الوقت في الفترة بين الجرعة الأولى والثانية ومابعدها عشان نقول إن هناك عدد محدد واضح أصبح لديه مناعة ضد فيروس كورونا».

وأضافت أن الاعتقاد الخاطيء السائد لدى البعض أنه بمجرد حصوله على اللقاح أنه أصبح مكتسبًا للمناعه أمر غير صحيح علميًا، معلقة: «أقدر أقول إني أخدت لقاح بالفعل بعد الحصول على الجرعة الثانية بوقت يتراواح ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بالنسبة لسينوفارم، أما بالنسبة لاسترازينيكا فالمناعة المكتسبة تكون بنسبة 75% بعد الجرعة الأولى وتصل إلى 95% بالحصول على الجرعة الثانية والتي تعقب الاولى بثلاثة أشهر».

وشددت على ضرورة الاستمرار في الالتزام الإجراءات الاحترازية بين الحاصلين على اللقاح، متابعة: «فكرة الاعتقاد في الأمان هو إحساس خاطيء لأنه سينجم عنه التخلي عن الإجراءات الاحترازية بين الجرعات وسينتج عنه إصابات ومخاطر أكبر».

واستطردت: «الفترة بين الجرعتين الأولى والثانية من اللقاح فترة مهمة وحساسة وينبغي الالتزام بشدة بالاجراءات الاحترازية لكون فعالية اللقاح لم تصل إلى الدرجة القصوى لها».