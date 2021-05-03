الهند تسجل 368 ألفا و147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين، تسجيل 368 ألفا و147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يصل إجمالي حصيلة الإصابات حاليا إلى 19 مليونا و93 ألفا.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 3417 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 218 ألفا و959 حالة. وقد أصبحت الهند تحتل المرتبة الثالثة على العالم من حيث الوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.

مع ذلك، قال الخبراء إن هذا العدد ربما يكون أقل من الرقم الحقيقي، وذلك بسبب انخفاض معدلات الاختبار وعدد الأشخاص الذين يتوفون في المنازل، وخاصة في المناطق الريفية.

وتفاقمت مشكلة نقص الأكسجين الطبي في الهند، وتوفى 28 مريضا خلال الليل، وذلك بسبب نقص الأكسجين في مستشفيات في ولايتي كارناتاكا ومادهيا براديش، وفقا لما ذكرته شبكة "ان دي تي في" .

ولم يؤكد المسؤولون حدوث الوفيات بسبب نقص الأكسجين، ولكنهم أصدروا أوامرهم بإجراء تحقيق. وأصدرت المحكمة العليا أوامرها للحكومة الاتحادية بتعويض نقص الاكسجين في نيودلهي، الأكثر تضررا من الفيروس.

وفي ضربة جديدة لحملة التطعيم في الهند، قال ادار بوناوالا المدير التنفيذي لمعهد سيروم لصحيفة فايننشال تايمز في حوار إن الشركة ستتمكن من زيادة قدرتها إلى إنتاج 100 مليون جرعة شهريا بحلول يوليو المقبل، مقارنة بـ 60 إلى 70 مليون شهريا حاليا.

وقال بوناويلا في تغريدة اليوم الأثنين: "تصنيع اللقاح عملية متخصصة. وبالتالي من غير الممكن تكثيف الإنتاج بين عشية وضحاها".

وأضاف: "لا بد أن نفهم أن التعداد السكاني الهندي هو هائل، وان انتاج ما يكفي من الجرعات لكل البالغين ليس مهمة سهلة".

وكانت معدلات التطعيم قد تراجعت مطلع أبريل الماضي، ولكن الحكومة الاتحادية أكدت وجود 5ر7 مليون جرعة مازالت متاحة لدى الولايات.

وحصل 10% فقط من المواطنين على الجرعة الأولى، وأقل من 2 % على الجرعتين.

وكتب قادة 13 حزبا معارضا خطابا يطالبون فيه الحكومة بتدشين حملة تطعيم مجانية بالإضافة إلى ضمان استمرار تدفق الاكسجين في جميع المستشفيات والمراكز الطبية.

وفي قرار رئيسي صدر اليوم، قالت الحكومة إنها تحاول إدراج الأطباء المتدربين وطلاب الامتياز للمشاركة في مكافحة الجائحة في إطار سلسلة من الإجراءات لتعزيز الموارد البشرية.

وجاء في البيان الحكومي إنه يمكن الاستعانة بالمتدربين في مهام إدارة كوفيد، ويمكن الاستعانة بطلاب الامتياز في أدوار الاستشارات عن بعد ومتابعة الحالات الخفيفة. يمكن لكل من المتدربين وطلاب الامتياز العمل فقط تحت إشراف أطباء كبار أو أعضاء هيئات التدريس.