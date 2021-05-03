ألمانيا تطالب بأن يبعث وزراء خارجية الدول السبع بإشارة واضحة بشأن حقوق الإنسان



صرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بأنه ينتظر من اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في لندن أن يُصْدِر إشارة واضحة تتعلق بحقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية.



وقبل إقلاعه من برلين، قال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الاثنين: "في كل مكان في العالم تحاول دول استبدادية أن تضعنا في مواجهة بعضنا البعض، ليصبح خرق القواعد هو الأصل سواء كان ذلك في منطقة المحيط الهادي الهندي أو في شرق أوروبا".



وأضاف ماس أن من المهم أن نتصدى لهذا بطريقة حازمة وذات مصداقية بقيمنا الخاصة بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان ونظام عالمي قائم على القواعد.



وسيعقد وزراء خارجية الدول الصناعية السبع الكبرى مساء اليوم أول اجتماع حقيقي لهم منذ عامين، وسيشارك في المشاورات المستمرة حتى بعد غد الأربعاء وزراء خارجية من دول من خارج المجموعة هي الهند واستراليا وكوريا الجنوبية.



وتابع ماس: "ها هي مجموعة السبع تحضر مرة أخرى".



وشدد على ضرورة تقديم "عروض محسنة" حتى يمكن كسب المنافسة في مواجهة الدول الاستبدادية.



وقال إن من بين هذه العروض تقديم حملة تطعيم عالمية لكل الناس ولاسيما في الدول الفقيرة و" توجه عكسي في حماية المناخ" وقواعد عادلة وشفافة للتجارة العالمية، بالإضافة إلى "نموذج مستدام للشراكة التنموية يتيح فرصا لخلق مخرج دائم من الفقر ويتيح فرصا للتعليم وبالذات للفتيات".