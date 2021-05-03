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تشكيل الأهلي المتوقع أمام غزل المحلة

محمود عيسى
نشر في: الإثنين 3 مايو 2021 - 12:12 م | آخر تحديث: الإثنين 3 مايو 2021 - 12:12 م

مواجهة صعبة يخوضها الأهلي مساء اليوم الإثنين أمام زعيم الفلاحين غزل المحلة باللقاء الذي سيجمع الفريقين على ستاد (المحلة) ضمن الجولة الـ19 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

واستقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على التشكيل الأساسي لفريقه الذي سيخوض مباراة غزل المحلة في ظل كم الإصابات والغيابات التي تضرب صفوف المارد الأحمر بسبب ضغط المباريات.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام غزل المحلة..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل "كوكا".

الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية.

ثلاثي خلف المهاجم: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات.

الهجوم: محمد شريف.

 


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