 في الحلقة العشرين من «القاهرة كابول».. الأمريكان يطلقن سراح طارق لطفي بعد تأليف قصة ملهمة لهروبه - بوابة الشروق
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في الحلقة العشرين من «القاهرة كابول».. الأمريكان يطلقن سراح طارق لطفي بعد تأليف قصة ملهمة لهروبه

محمد عباس
نشر في: الإثنين 3 مايو 2021 - 7:19 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 مايو 2021 - 7:19 ص

في الحلقة العشرين من مسلسل «القاهرة كابول»، يعرف «طارق كساب» معلومة وهي «أم عبدالله» -زوجة «رمزي» الذي يظن أنه قتلها- إلى مصر، ويجهز لإستقبالها في برنامجه، وعندما يذهب إلى المطار يجدها ذاهبة مع «عادل»، الذي يأمره بأن يبقي أم وجودها بمصر سرا.

فيما يعطي الأمريكان المهام الجديدة لـ«رمزي» وتدريبه من جديد بعد القبض عليه، وإختلاق قصة ملهمة لعودته وهروبه من السجن، والحصول على الخلافة من جديد بعد أن تولاها الشيخ «نمير».

«القاهرة كابول» من تأليف طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، خالد كمال، إسراء رخا، كريم قاسم سرور، شيرين، إيناس كامل، حسني شتا، محمد عز، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي.

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