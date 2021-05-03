 متحف الموازييك بالإسكندرية يعلن عن للتعرف على أسماء المساجد الأثرية - بوابة الشروق
الإثنين 3 مايو 2021 1:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض حظر التجوال في فترة الأعياد وشم النسيم نظرا لزيادة إصابات كورونا؟
النتـائـج تصويت

متحف الموازييك بالإسكندرية يعلن عن للتعرف على أسماء المساجد الأثرية

هدى الساعاتي
نشر في: الإثنين 3 مايو 2021 - 1:44 م | آخر تحديث: الإثنين 3 مايو 2021 - 1:44 م
أطلق متحف الموازييك بالإسكندرية، مسابقة رمضانية، اليوم الاثنين، لرواد المتحف عبر صفحته الرسمية من خلال عرض صور لمساجد أثرية مختلفة بدون أسماء و الفائز من يعرف إسم المسجد.

وعن المسجد المعروض بالصور للمسابقة، أوضح المتحف في بيان له، أنه مسجد أثري يقع بوسط الإسكندرية في شارع أطلق عليه نفس أسم المسجد و هو شارع يرتاده المثقفين و محبى القراءة و الإطلاع ولقد سمي المسجد باسم أحد أنبياء بني إسرائيل و يرجع ذلك لرغبة المسلمين الأوائل بعد الفتح الإسلامي في إطلاق أسماء الأنبياء على المساجد تبركا بها.

وتم تجديده في عصري محمد علي باشا ومحمد سعيد باشا، ويضم المسجد ضريحين أحدهما لأحد العارفين بالله والآخر للحكيم لقمان.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك