متحف الموازييك بالإسكندرية يعلن عن للتعرف على أسماء المساجد الأثرية

أطلق متحف الموازييك بالإسكندرية، مسابقة رمضانية، اليوم الاثنين، لرواد المتحف عبر صفحته الرسمية من خلال عرض صور لمساجد أثرية مختلفة بدون أسماء و الفائز من يعرف إسم المسجد.



وعن المسجد المعروض بالصور للمسابقة، أوضح المتحف في بيان له، أنه مسجد أثري يقع بوسط الإسكندرية في شارع أطلق عليه نفس أسم المسجد و هو شارع يرتاده المثقفين و محبى القراءة و الإطلاع ولقد سمي المسجد باسم أحد أنبياء بني إسرائيل و يرجع ذلك لرغبة المسلمين الأوائل بعد الفتح الإسلامي في إطلاق أسماء الأنبياء على المساجد تبركا بها.



وتم تجديده في عصري محمد علي باشا ومحمد سعيد باشا، ويضم المسجد ضريحين أحدهما لأحد العارفين بالله والآخر للحكيم لقمان.