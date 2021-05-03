مانشستر يونايتد ينفي ضلوع موظفيه في واقعة اقتحام أولد ترافورد

نفى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن يكون محتجون قد دخلوا إلى استاد أولد ترافورد أمس الأحد قبل المباراة التي تم تأجيلها أمام ليفربول، من خلال بوابة فتحت من قبل موظفي النادي.

وذكر مانشستر في بيان نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) اليوم الاثنين "التقارير في العموم وفي وسائل التواصل الإجتماعي التي تحدثت عن دخول المشجعين إلى الاستاد (أولد ترافورد) عبر بوابة فتحت بواسطة موظفي النادي، غير صحيحة مطلقا".

وأضاف البيان "بعد اختراق الحواجز والأمن في مقدمة الاستاد، تسلق المحتجون البوابات في نهاية نفق ميونخ، ثم دخلوا من باب جانبي في المدرجات قبل أن يفتحوا بابا خارجيا لتمكين المشجعين الأخرين من الوصول لمنطقة التجمع وأرض الملعب".

وأشار البيان "حدثت واقعة اختراق ثانية بعد قيام محتج بتحطيم باب مدخل مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة".