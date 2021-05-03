كازاخستان تسجل 2496 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الإثنين، ألفين و496 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 327 ألفا و995 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 1758 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 280 ألفا و342 حالة.

وأضافت الصحة الكازاخية أن عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج حتى الآن تجاوز الـ 42 ألف شخص، منهم أكثر من 15 ألفًا و207 مرضى يتلقون العلاج داخل المستشفيات، ومنهم أيضا 763 في حالة حرجة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أكدت وزارة الصحة صباح اليوم أن مليونا و346 ألفا و900 شخص في كازاخستان تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات.