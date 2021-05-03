أجرى محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، مساء الأحد، يرافقه اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بزيارة دير الأنبا إبرام بالعزب، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة، وذلك في حضور المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمستشار العسكري، حيث كان في استقبالهم نيافة الأنبا إبرام مطران الفيوم، وعدد من رعاة الكنائس بالمحافظة.

قدم محافظ الفيوم تهانيه للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكداً أن المسلمين والمسيحيين كيان واحد لا يتجزأ، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية، ويعملون معًا على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره، مشيرًا إلى أن مصر بنسيجها الوطني القوي قادرة على مواجهة التحديات والصعاب، وسوف تبقى منبعاً للسلام والمحبة.

وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، في ظل الإصابات المتزايدة بالفيروس خلال هذه الفترة، داعيًا الله أن تمر هذة الأزمة التي يتعرض لها العالم أجمع بسلام، مناشدًا المواطنين بالتقدم للتسجيل لتلقي لقاح كورونا.

من جانبه، أعرب مطران الفيوم عن بالغ شكره لمحافظ الفيوم وجميع المهنئين، مشيرًا أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، داعيًا الله أن يديم على مصر وشعبها الأمن والمحبة والسلام.