حمادة هلال: سعيد بتفاعل الجمهور مع مسلسل المداح

أعرب الفنان حمادة هلال عن سعادته بتفاعل الجمهور مع مسلسل "المداح"، المعروض في موسم رمضان الحالي، مشيرا إلى أن قصة العمل مليئة بالأحداث المثيرة التي يحبها الجمهور.

وقال هلال -في تصريحات اليوم الاثنين- إن حلقات المسلسل لاقت ردود فعل إيجابية جدا من الجمهور وكان الصدى جميلا، عازيا السبب في ذلك إلى تشوق الجمهور للروحانيات في الأعمال الدرامية، إضافة إلى أن قصة العمل دخلت في أجواء الإثارة التي يحبها الجمهور.

ورأى أن المسلسل متكامل العناصر، فالسيناريو رائع، ودوره جديد ومختلف عن كل الأدوار التي قدمها من قبل، وينسجم مع طريقة اختياره للأدوار، إضافة إلى أن المخرج له رؤية فنية واضحة لكل الشخصيات المشاركة في العمل، فجميع الفنانين المشاركين في العمل شخصياتهم مهمة ومحورية.

وأعرب عن سعادته بوضع مسلسل "المداح" إلى جوار العديد من الأعمال التي سيكون لها بصمات واضحة خلال الموسم الرمضاني العام الجاري، لأن الموضوع فكرته حلوة وقصته غير مألوفة، مشيرا إلى أنه لم يكن يتوقع النجاح الكبير الذي يحققه المسلسل الذي تحمل حلقاته المتبقية العديد من المفاجآت التي ستسعد الجمهور.

كما لفت إلى أن شخصية صابر المداح التي جسدها شدته كثيرا وتحمس لها، ودخل في حالة تحد معها بسبب ما تشهده من تحولات درامية تؤدي إلى طرده من المنزل، حتى يبتعد عن الطريق الخاطئ الذي يسير فيه، مؤكدا أن جميع مشاهده لم تكن سهلة وقام بالتحضير للعمل جيدا، وتعامل مع كثير من الشخصيات التي تشبه صابر.

وكشف عن أن العمل مليء بالمشاهد الصعبة والأحاسيس المختلفة، وأغلبها حقيقي، فالشخصية كانت تحتاج إلى مجهود كبير حتى تصل إلى الجمهور، موضحا انه استمتع كثيرا بفريق العمل وكواليس التصوير هادئة، وتسودها أجواء المحبة والمودة.

وأكد أنه يعمل دائما على التوفيق بين الغناء والتمثيل وهو يفتخر ويعتز بتجربة المداح لأنها فكرته، ويعتبرها خطوة مهمة في مشواره الفني لأنه قام فيها بغناء بعض الأناشيد الدينية التي تناسب شهر رمضان الكريم.

وكشف عن أنه يبحث دائما عن العمل الذي يضيف إليه وعندما يجده لا يتردد في تقديمه لأن ما يهمه هو تقديم عمل جيد، مشيرا إلى أنه لا يرغب في الظهور من أجل أن يكون موجودا بعمل ينقصه الكثير من التفاصيل، وهو الأمر الذي جعله يغيب العام الماضي.

وتصدر المسلسل لائحة الأكثر تداولا وحقق آلاف المشاهدات على "يوتيوب"، ونال إشادات وإعجاب الجمهور، ووصفوه أنه "الأفضل" في رمضان لانه متكامل ويمكن رؤيته داخل كل أسرة محبة للفن الهادف، ويرجع الفضل في ذلك للكتابة المختلفة والمحترمة لعقول المشاهدين.

وينتمي المسلسل لنوعية الأعمال الاجتماعية، وتدور أحداثه حول عالم الروحانيات والابتهالات الدينية، ويحكي قصة شاب ريفي متزوج يقع فى العديد من المشكلات.

يشارك في بطولة المسلسل أحمد بدير، وخالد سرحان، ومحمد عز، وجمال عبدالناصر، وحنان سليمان، ومحسن منصور، ومحمد الصاوي، وهادى خفاجة، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، وعبير فاروق، ومحمود عامر، وهايدي رفعت، وبسمة ماهر ماهر، وتأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.