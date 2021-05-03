سلطت الحلقة الـ 20 من برنامج «ورطة إنسانية»، الذي يُعرض على فضائية «dmc»، مساء اليوم الاثنين، على عمل الخير، حيث قدم البرنامج موقفًا تمثيليًا لمجموعة من الأطفال يقومون بأعمال صيانة لسيارات المارة مقابل أي مبلغ يتبرع به صاحب السيارة والذي يتم توجيهه لسداد ديون غير المقتدرين لدى محالات البقالة.

وتفاعل المواطنون مع الأطفال وبدأوا بوضع أموال تساوي مقدار الدين لبعض الأشخاص المدونة أسمائهم في ورقة خصصها صاحب محل البقالة لمن لا يدفعون ثمن البضائع، لتحاول إحدى المواطنات حساب مشتريات أحد الأفراد المدونة أسمائهم وتدفع المبلغ كاملًا.

ودفع أحد المارة المال دون أن ينظر إلى الورقة، ليسأله الصبي «سددت ديون لمين؟»، فيجيبه أنه دفع المال لله، ويقول آخر: «الفلوس اللي أنا دفعتها دي مش أنا جيبها ده ربنا هو اللي جايبها».

واتفق المواطنون على أن ديون غير المقتدرين يسددها أخرين سخرهم الله لفعل الخير، ليرد أحدهم: «دي لله المهم تروح لمحتاج»، ويعقب آخر: «ربنا مديني رزق في واحد تاني محتاج ليه مساعدهوش، وكل ما أعمل خير ربنا هيكرمني بالأحسن».

«ربنا وصانا إن اللي معاه يدي للي مش معاه»، كان هذا رد إحدى المواطنات على الصبي الذي سألها «لماذا من الممكن أن تتبرعي لمحتاج؟»، ويعلق آخر: «إحنا بنعمل خير علشان ينفعنا، والدين بتاعنا يحثنا إننا نتسامح ونرحم بعضنا».

وقال أحد المارة: «لما نساعد بعض مش هنلاقي حد بيمد إيده في الشارع»، وتعلق أخرى: «أنا بعمل كده علشان لما ميبقاش معايا فلوس ألاقي إللي يقف معايا، دي حاجة حلوة مش حاجة وحشة، ولو مخدتش في الدنيا من حد حاجة كفاية إني هدخل الجنة».