علق أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفرالشيخ، على ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود جزء متداعٍ من الإنترلوك الموجود بالجزيرة الوسطى في شارع كلية الدراسات الإسلامية بمدينة كفر الشيخ، مؤكدا أن تداعي جزء من الإنترلوك جاء نتيجة حادث اصطدام سيارة نقل ثقيل مُحملة بالمواد البنائية بالرصيف أثناء سيرها بالشارع كما هو موضح بالفيديو المرفق.

ولفت إلى أن تعليقه جاء حرصًا من ديوان عام محافظة كفر الشيخ، على درء كافة الأخبار التي تتسم بالمغالطة، راجين من الجميع تحري الدقة في تداول أو نشر أي أخبار مجهولة المصدر لا تتسم بالمصداقية، والتي تثير في نفوس أهالينا عدم الارتياح، مناشدين بمراجعة المسئولين قبل نشر تلك الأخبار لمعرفة حقيقة الأحداث.

وأضاف المتحدث الرسمي للمحافظة، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وجه اللواء شعبان مبروك، رئيس المركز والمدينة، بإعادة تطوير ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى بشارع كلية الدراسات الإسلامية وإعادة الشيء لأصله، لتحسين الخدمة للمواطنين والمظهر الجمالي بالمدينة.