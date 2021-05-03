 رئيس جهاز العاشر من رمضان يزور الكنائس بالمدينة للتهنئة بعيد القيامة المجيد - بوابة الشروق
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رئيس جهاز العاشر من رمضان يزور الكنائس بالمدينة للتهنئة بعيد القيامة المجيد

اجراس الكنيسة
اجراس الكنيسة
كتب- محمد علاء:
نشر في: الإثنين 3 مايو 2021 - 1:29 م | آخر تحديث: الإثنين 3 مايو 2021 - 1:30 م
زار رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان أحمد رمضان، كنيسة السيدة العذراء بالمجاورة الأولى والكنيسة الإنجيلية بالمجاورة الـ٣٢ والكنيسة الكاثوليكية بالمجاوره ٣٢، ويرافقه مسئولو الجهاز، لتهنئة الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.
وقدم رئيس الجهاز خلال زيارته، باقات من الزهور تعبيراً عن روح المحبة والمودة، معربا عن خالص تهنئته للأخوة الأقباط بعيد القيامة، ومتمنياً حلول هذه الأعياد على الإخوة الأقباط وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.
وكان فى استقبال رئيس الجهاز، الأب إبرام والقس إسحاق وليم، والقس جارجريوس، معربين عن ترحيبهم برئيس الجهاز ومرافقوه.

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