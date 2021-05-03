تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة، التحقيقات حول اتهام عاطل بإنهاء حياة والده، بعدما هشم رأسه ثم ذبحه بسكين بمنطقة الهرم.



وطلبت النيابة بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية، حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.



كان تلقى قسم الهرم، بلاغا بالعثور على جثة مسن مقتولا، وعلى الفور انتقلت قوة إلى محل البلاغ وتبين أن الجثة لمسن - 60 عاما، مهشم الرأس وبه آثار جرح ذبحي بالرقبة.



واستمعت رجال المباحث إلى أقوال ابن المجني عليه "فران"، وقال إنه بعد عودته من العمل تفاجئ بجثة والده وبه آثار ذبح، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة مسن به آثار ذبح بمنطقة الرقبة وأثار تهشم بالرأس، وبمناقشة المبلغ أقر بمراعاته لوالده المريض لكون والدته عاملة، وأن له شقيق أخر مقيم معهم في الشقة محل الجريمة.



وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بعد استصدار إذن النيابة العامة تبين أن الابن الآخر للمجني عليه ويدعى محمد - 27 عاما، وراء ارتكاب الواقعة حيث رصدته الكاميرات حال خروجه من العقار في حالة فزع وملابسه ملطخة بالدماء، وبإعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أمكن ضبطه، وتم اقتياد المتهم إلى ديوان القسم.



وبمناقشته أقر بارتكاب الواقعة بسبب رفض والده زواجه كونه عاطلا، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة الكلية التحقيقات.