بلغاريا تسجل 348 إصابة جديدة و48 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الإثنين، تسجيل 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة في البلاد 405 آلاف و194 حالة.

وذكرت وزارة الصحة البلغارية -في بيان لها نقلته وكالة "صوفيا نيوز" البلغارية على موقعها الإلكتروني اليوم- أن البلاد شهدت تراجعا في حالات الوفاة التي ارتفعت خلال الفترة نفسها بواقع 48 وفاة جراء الإصابة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 16 ألفا و492 شخصا.

أما عن المتعافين من الجائحة في بلغاريا، فقد ارتفع عددهم بمقدار 553 حالة شفاء تام في آخر 24 ساعة، ليصل إلى 340 ألفا و442 متعافيا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في بلغاريا 48 ألفا و260 شخصا.