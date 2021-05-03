رئيس محلية النواب: متوافقون مع الحكومة بنسبة 90% في اشتراطات البناء الجديدة

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة جادة في تنظيم وحوكمة وتخطيط العمران على مستوى المحافظات الاستراتجية والمدن وداخل عواصم المحافظات والقرى والوحدات المحلية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن دليل المواطن للاشتراطات البنائية بادرة طيبة من وزارة التنمية المحلية، مشيرًا إلى اطلاع البرلمان على الاشتراطات التي تقدمت بها الحكومة، وتوافق معها على 90% منها.

وأوضح أن نسبة الـ 10% التي لم يتوافق عليها البرلمان مع الحكومة فيما يخص اشتراطات البناء تتعلق ببندين سيتم اختبارهما من خلال مرحلة التجربة في الشهرين المقبلين، لافتًا إلى أن الاشتراطات الجديدة تضمن عدم تسبب أي ضرر بالمواطن الملتزم في إجراءاته.

وتابع: «طلما المواطن اشترى على أساس القانون الحالي وأخذ رخصة البناء على أساس القانون الحالي، فالدولة تحميه لأنه مواطن ملتزم»، ذاكرًا أنه عندما يتم إصلاح أحد القطاعات التي تعاني من مشكلات يكون الهدف الأساسي عدم الإضرار بالمركز الاقتصادي والأمني والمجتمعي للمواطن الملتزم.

ووافقت الحكومة على الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة، وبدأ السبت ١ مايو تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، وكذا منظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبي.

ويتم تطبيق هذه الاشتراطات تجريبيا لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021.