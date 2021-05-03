وكيل صحة البحر الأحمر يطالب المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية

حذر الدكتور تامر مرعي وكيل وزاره الصحة بالبحر الأحمر، المواطنين من عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة كوفيد 19.

وأضاف مرعي في تصريحات خاصة أن المحافظة لم تدخل دائرة الأكثر إصابة بين المحافظات الأخرى، واصفا بـ"الأمر الجيد"، مطالبا لالاستمرار في أخذ الاحتياطات، وعدم النزول الي الأماكن المزدحمة أو حضور المناسبات التي تضم أعداد كبيرة حتي لو كانت أماكن مفتوحة، إلا في الضرورة القصوى مع الالتزام بارتداء الكمامات، ويفضل التواجد بالمنزل لفترات طويلة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه يتابع أقسام الاستقبال والطوارئ والقسم الداخلى والعناية المركزة، بمستشفيات العزل، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وتوافر الأكسجين، وتم مراجعة ملفات المرضى والاطمئنان على حسن سير العمل وانتظامه، وتواجد الطاقم الطبي، مؤكدا على تكثيف أعمال النظافة والالتزام بالزى الرسمي لجميع الأطقم الطبية، وعلى حسن استقبال ومعاملة المرضى.