أهتم بأدق تفاصيل الشخصيات التى ألعبها.. وأسعد كثيرا بإشادة الجمهور

نشأتى فى إمبابة ساعدتنى على إجادة التمثيل باللهجة الصعيدية.. واعتذرت عن 5 مسلسلات من أجل عيون «على الغريب»

أستعد لاستئناف تصوير دورى فى «السرب» بعد عيد الفطر.. ونصر محروس سبب ابتعادى عن الغناء



نجح الفنان دياب أن يضع نفسه فى مكانة متميزة بين نجوم الشاشة الصغيرة خلال السنوات الخمس الاخيرة، وتحديدا منذ ان لعب دور أمين الشرطة الفاسد فى الجزء الأول من «كلبش»، وكشف عن موهبة فنية تستحق الوقوف عندها، وخلال الاعوام الماضية قدم دياب مجموعة من الادوار المختلفة، فهو شاب بلا أخلاق ومدمن للمخدرات فى «ضد مجهول»، وهو المحامى الذى يتلاعب بثغرات القانون فى «أيوب»، وهو «البلطجى» فى «البرنس»، وأخيرا هو ضابط الشرطة، الذى يحافظ على القانون ويراعى مصالح أهل بلده فى «نسل الأغراب»، هذا المسلسل الذى أثار جدلا كبيرا منذ عرض حلقاته الأولى فى موسم رمضان الحالى، خاصة وأنه يضم لأول مرة نجمين كبيرين بحجم احمد السقا وامير كرارة، واستطاع «دياب» ان يكون ندا قويا لهما فى عدد من المشاهد، ولقت الانظار اليه بقوة بأدائه، وتمكنه من الحديث باللهجة الصعيدية.

وحول كواليس هذه التجربة وحرصه على تنوع أدواره، التقينا به وكان لنا معه هذا الحوار..

فى البداية أكد «دياب» أنه يسعى لتقديم عمل درامى يسعده، لأنه فى حالة شعوره بالسعادة سوف ينعكس هذا بلا شك على المتلقى.

• هل ترددت قبل موافقتك على الاشتراك فى «نسل الأغراب» خاصة أن العمل يضم نجمين كبيرين بحجم السقا وكرارة؟

ــ كيف أتردد وهى فرصة كبيرة أن أقف أمام نجمين بهذا الحجم، وكل منهما يتمتع بجماهيرية كبيرة، اضافة إلى أن مؤلف ومخرج العمل هو محمد سامى، هذا الرجل الذى أثبت نفسه بقوة فى السنوات الماضية، وبالتالى لم أتردد لحظة بل على العكس تحمس جدا، واعتبرت المسلسل اضافة كبيرة لى، كما ان دور «على الغريب» الضابط القوى، كان مغريا بشدة، ويصعب رفضه.

• كيف استعددت لهذا الدور الذى جاء لك بعد عدد من الأدوار تصنف بالشريرة أو الفاسدة؟

ــ استعدادى غالبا تكون واحدة لأى دور جديد ألعبه، فأكون حريصا قبل بدء التصوير على عمل جلسات مع مخرج العمل لمناقشة جميع التفاصيل، وهو ما حدث فى «نسل الأغراب» فقد جمعتنى جلسات كثيرة مع محمد سامى، تحدثنا سويا على تفاصيل الشخصية، بكل أبعادها النفسية والحركية، واعتمدت على ما هو مكتوب فى السيناريو بشكل كبير، والحمد لله تلقيت ردود أفعال قوية جدا بعد عرض الحلقات الأولى للمسلسل وأثنى الناس على أدائى.

• هذا ليست المرة الأولى لك فى تقديم دور صعيدى أليس يعد تكرارا لأدوارك؟

ــ رغم أننى بالفعل قدمت الشخصية الصعيدية فى أكثر من عمل، ويعتبر مسلسل «نسل الاغراب» هو المسلسل الصعيدى الرابع لى، لكن كل شخصية مختلفة تماما عن الاخرى، ولا يوجد بينهما أى تشابه على الإطلاق، وعليه فالتكرار غير موجود الا فى اللهجة، وهذه ايضا تكون مختلفة، فالصعيد لا يتكلم لهجة واحدة، وأود أن أشكر مصحح اللهجة الصعيدية عبدالنبى الهوارى، الذى يساعدنا كثيرا فى تصحيح اللهجة أثناء التصوير، والحمد لله بعد 4 أعمال صعيدية، استطيع أن أقول بقوة إننى أجيد الحديث باللهجة الصعيدية، والصعايدة أنفسهم شهدوا بهذا.

• هذه ليست المرة الأولى التى تمثل بها بلهجة مختلفة ففى العام الماضى قدمت شخصية «سيناوية» فى مسلسل الاختيار فهل هناك صعوبة فى التمثيل بلهجة مختلفة؟

ــ الصعوبة تكون فى البداية حتى يعتاد اللسان على الحديث باللهجة التى لا يعتادها ويكون الامر هينا بعد ذلك، وهو امر يحتاج كثيرا من التدريب قبل بدء التصوير، وبصراحة أنا أميل للتمثيل باللهجة الصعيدية أكثر فكانت أسهل بالنسبة لى، بحكم تربيتى فى منطقة شعبية وهى «إمبابة» وعاشرت كثير من الصعايدة، كما أن جيرانى صعايدة، فأذنى معتادة على اللهجة منذ صغرى، كما اننى رجل موسيقى، واستخدم أذنى كثيرا، ولذا فاللهجة السيناوية كانت الأصعب بالنسبة لى، وبذلت مجهودا كبيرا حتى تظهر بالشكل اللائق.

• كيف تعاملت مع انتقاد الجمهور لشخصية «على الغريب» فيما يتعلق بالتحاقه بكلية الشرطة رغم ان لديه قريبا مجرما؟

ــ أولا سعدت كثيرا بهذا الانتقاد، لأننى رأيته توحدا مع الشخصية والعمل ككل، فحينما يسعى الجمهور لمعرفة كل التفاصيل سواء كانت كبيرة او صغيرة، فهذا يدل على تعلقهم بالعمل، ومشاهدتهم له، وبالتالى نقد الجمهور أمر محمود للغاية، واستقبلت نقدهم برحابة صدر، وقمت على الفور بتوضيح هذا النقطة، وأن العمل فى حلقاته الأولى وضح ان ابن عم على الغريب دخل السجن اثناء التحاق «على» بالكلية وليس قبل التحاقه.

• كيف كانت كواليس هذا العمل الذى يضم نخبة من الجمهور؟

ــ لن أبالغ إذا قلت إن الكواليس كانت أعظم ما يكون، ولو كان حدث أى شيء لم يكن يخفى عن وسائل الاعلام، كما حدث فى مسلسلات اخرى، فالحقيقة أننا جميعا إخوة، وهناك علاقة احترام وتقديم متبادل بين كل فريق العمل، ولم يحدث أى موقف سلبى اتذكره خلال التصوير، وانا على المستوى الشخصى من محبى السقا وكرارة، فانا أحبهم على المستوى الشخصى والفنى، وسعيد للغاية فى التعاون معهم.

• كثيرا ما تم وصفك بأنك الحصان الأسود لموسم رمضان، نظرا لطبيعة الدور الذى تختاره وطريقة أدائك له، فما السر فى وجهة نظرك؟

ــ لا يوجد أى سر، فما يحدث أننى أخلص للعمل الذى أشارك فيه، وأجتهد قدر استطاعتى وأدخل اللوكيشن وأنا «مذاكر»، وبعد فترة تحضير طويلة، فأنا رجل يهتم بالتفاصيل، كما أننى أحترم عقول المشاهد، وأحترم المشاهد نفسه، ولذا فأسعى ان اقدم لهم دورا قويا، والحمد لله أدوارى لاقت قبولا عند الناس، وأكون سعيدا بإشادتهم المستمرة لى، وحبهم الذى أعتبره نعمة من المولى عز وجل.

• فى كل موسم تشارك فى أكثر من عمل حتى لو «كضيف شرف» فلماذا اكتفيت هذا الموسم بعمل واحد؟

ــ اكتفيت بمسلسل «نسل الأغراب» لأنه مسلسل قوى، ودورى فيه كبير ومهم يستحق أن أمنحه كل وقتى، رغم أنه تم عرض 5 مسلسلات عليّ هذا الموسم، لكن لم استطع قبول دور آخر، حتى اعطى تركيزى كله لـ«نسل الاغراب».

• هل رأيت فى دور «على الغريب» محاولة لتغيير جلدك بعد أدوار كثيرة شريرة؟

ــ لم أتعمد اختيار دور «على الغريب» فالأمر جاء مصادفة أن أقدم دورا مختلفا عن أدوار الشر، فأنا بطبيعتى أبحت عن العمل الجيد الذى سيضيف لى، واستمتع وانا اعمل به، بغض النظر عما اذا كانت الشخصية شريرة أم طيبة.

* هل قررت تقديم مسرحية «اللوكاندة» لتغيير جلدك والعبور من خلالها لعالم الكوميديا؟

ــ مشاركتى فى مسرحية «اللوكاندة» لم تهدف إلى دخولى فى عباءة الكوميديا، ولكن الهدف كان من أجل أن يكون لدى تجربة مسرحية فى تاريخى الفنى، وأستطعم المسرح لأننى لم اقدم أى عمل مسرحى من قبل، وكما نعلم أن المسرح فى السنوات الاخيرة لم يكن كسابق عهده، وفى السنوات الماضية كان لدينا فى السنة من 30 إلى 40 مسرحية، حاليا الموضوع مختلف، فعندما عرض على مشروع «اللوكاندة» قررت أن أشارك من منطلق التجربة، والحمدلله لاقت استحسان الناس.

* قدمت أعمالا تلفزيونية ومسرحية.. فما سر تأخرك عن السينما؟

ــ سر التأخر هو جودة الأعمال السينمائية، فالأعمال التى تعرض على ليست بالجيدة، ولا تجعلنى أتجرأ وأقدمها، ولم تنل إعجابى، وأنا لم أقدم عملا لست معجبا به، ولا أسعى لتقديم أعمال من أجل التواجد، سواء فى السينما أو الدراما، أنا أخلص لمهنتى، وإذا عرض على عمل لا يعجبنى لن أقدمه، ودائما أحب أن أقدم أعمالا جيدة وجديدة على تضيف إلى مسيرتى كفنان.

* قدمت أكثر من عمل درامى خلال العامين الماضيين.. هل تعتبر أن التمثيل خطفك من الغناء؟

ــ لا، إطلاقا، التمثيل لم يخطفنى من الغناء، الأمر كله أن هناك مشكلة بينى وبين المنتج نصر محروس، وهناك قضية تنظر حاليا أمام القضاء.

* لماذا لم تستغل فرصة مشاركتك فى أعمال درامية وتقدم تتر العمل؟

ــ لم أستغل ذلك، فأنا لم أفضل الخلط بين كونى مطربا وممثلا، فأنا أفصل تماما الاثنين عن بعض.

* ما هى خططك القادمة؟

ــ أشارك فى فيلم «السرب» من تأليف عمر عبدالحليم، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وسنستكمل تصويره بعد عيد الفطر المبارك.