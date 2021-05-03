سمير عثمان: ركلة جزاء الزمالك أمام بيراميدز غير صحيحة

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قال سمير محمود عثمان الحكم السابق، إن ركلة الجزاء المحتسبة في مواجهة الزمالك وبيراميدز غير صحيحة.

واحتسب جهاد جريشة حكم مواجهة الزمالك وبيراميدز، ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من المواجهة نجح المغربي أشرف بن شرقي في تسجيلها.

وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وهي التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري.

وقال سمير عثمان خلال تحليله للأداء التحكيمي عبر قناة "أون تايم سبورتس"، إن ركلة الجزاء المحتسبة للزمالك أمام بيراميدز غير صحيحة.

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة 41 في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري، فيما ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 31 بالمركز الثالث.