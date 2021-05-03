ضبط ربع طن «بوظة» فاسدة قبل بيعها على المواطنين بسوهاج

شنت مباحث مركز شرطة العسيرات بسوهاج، بالتعاون مع لجنة من الصحة والطب الوقائى، والوحدة المحلية للمركز، حملة مكبرة على أماكن تصنيع وتجهيز مشروب «البوظة» بدائرة المركز.. صرحت بذلك الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة ببسوهاج.

وأوضحت أنه أسفر تفتيش المكان عن ضبط كمية كبيرة من مشروب البوظة تزن حوالي ربع طن معبأة داخل براميل بلاستيك زرقاء اللون تخص الصبغات والمواد الكيماوية وأيضا مصنعة داخل أوعية الألومنيوم الردئ وبفحصها ظاهريا تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود ذباب متساقط بداخلها وفي حالة تخمر وتنبعث منها رائحة كريهة ومصنعة في أماكن غير مرخصة وغير مستوفاة لأدنى الشروط الصحية الواجب توافرها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر ضبط بذلك وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.