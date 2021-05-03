عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد انخفاض منسوب مياه نهر الفرات انخفض للمرة الأولى في تاريخه بنحو 5 أمتار و20 سم، بسحب ما صرح به مدير السدود في شمال وشرق سوريا، محمد طربوش.

وأضاف مدير السدود في شمال وشرق سوريا، أن وارد نهر الفرات حسب الاتفاقيات الدولية الموقعة بين سوريا وتركيا والعراق يبلغ 200 متر مكعب في الثانية، من أصل 500 متر مكعب في الثانية.

وأوضح «طربوش» أن هناك أكثر من ثلاثة ملايين إنسان على الأقل معرضون لخطر الأمن الغذائي بسبب توقف الري المتوقع توقفه بنزول المناسيب أكثر، وكذلك مياه الشرب حيث يعتمد ما لا يقل عن ثلاثة ملايين شخص على مياه الفرات للشرب، موزعين بين مدن عين العرب ومنبج والرقة ودير الزور والأرياف المنتشرة حول هذه المدن وعلى امتداد النهر.