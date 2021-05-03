الأندية وصالات الكاريوكي في فيتنام تغلق أبوابها لمواجهة تفشي كورونا



أغلقت فيتنام أماكن مثل الأندية ومواقع الألعاب وصالات الكاريوكي وعلقت الفعاليات لوقف تفشي فيروس كورونا، بعد تسجيل حالات عدوى محلية الأسبوع الماضي لأول مرة منذ شهر.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن وزارة الصحة أعلنت اليوم الاثنين عبر موقعها على الإنترنت نقلا عن معلومات من الحكومة المحلية أن مدينة هو تشي مينه سوف تغلق دور السينما والأندية الصحية وأماكن الألعاب اعتبارا من الساعة السادسة مساء.



وأفاد موقع توي تري المحلي الإعلامي بأنه يجب أيضا تعليق جميع ورش العمل والمؤتمرات غير العاجلة مع عودة مئات الآلاف من الأشخاص إلى مدينة هو تشي مينه بعد عطلة 30 أبريل و3 مايو.



وأمرت هانوي بإغلاق المواقع التاريخية والدينية ومطاعم الأرصفة من الساعة الخامسة مساء اليوم وحتى إشعار آخر، حسبما وقالت المدينة عبر موقعها على الإنترنت اليوم الاثنين.



وسجلت فيتنام، وهي واحدة من الدول صاحبة أقل الأعداد من إصابات كورونا في جنوب شرق آسيا، اليوم الاثنين ثماني حالات إصابة محلية جديدة بالفيروس في مقاطعة فينه فوك شمالي البلاد، بما في ذلك خمس حالات مرتبطة بمجموعة خبراء من الصين تنقلوا في المنطقة الشمالية قبل مغادرتهم في 28 أبريل حسبما قالت وزارة الصحة.



وحتى اليوم الاثنين، سجلت فيتنام إجمالي 2981 حالة إصابة بفيروس كورونا و35 حالة وفاة مرتبطة بالوباء.