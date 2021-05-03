بدء محاكمة قاتل الجندي الفرنسي وسط اهتمام إعلامي واسع في فرنسا

بدأت محاكمة رجل متهم بقتل جندي في فرنسا، اليوم الاثنين، وسط اهتمام إعلامي كبير، حيث يشتبه في ارتكاب المتهم جرائم أخرى خطيرة في أنحاء البلاد.

وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية من داخل قاعة المحكمة، أن "نوردال إل" اعترف أمام هيئة المحكمة في "تشامبيني" اليوم الاثنين بقتل الجندى، بيد أنه قال إنه لم يفعل ذلك عمدا .

وتثير القضية ضجة في فرنسا منذ بعض الوقت، حيث يشتبه أيضا في أن المتهم البالغ من العمر 38 عاما قد خطف وقتل فتاة تبلغ من العمر 8 سنوات في جنوب شرق فرنسا.

ويبحث المحققون في قضايا غامضة أخرى في فرنسا لمعرفة ما إذا كان مدرب الكلاب السابق متورطا في الحادث .

ولا تتناول المحاكمة الحالية سوى مقتل الجندي، الذي اختفى في أبريل 2017.

وخلال التحقيق ادعى الرجل الفرنسي أن شجارا مع الجندي البالغ من العمر 20 عاما آنذاك تسبب فى سقوطه قتيلاً .

وأشار محامي المتهم، ألان ياكوبوفيتش، إلى افتراض البراءة وانتقد الضجة الإعلامية المحيطة بالقضية.

وستتناول محاكمة منفصلة، ربما العام المقبل، قضية الفتاة، التي اختفت أثناء حفل زفاف في عام 2017.

وقادت آثار الحمض النووي ولقطات الكاميرا الشرطة إلى المتهم، الذي قاد المحققين في نهاية المطاف إلى جثة الفتاة.

والجندي السابق متهم أيضا بالاعتداء الجنسي على أبناء عمومته.