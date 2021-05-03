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تونس: تطعيم 415 ألفا و801 شخص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

تونس - أ ش أ
نشر في: الإثنين 3 مايو 2021 - 12:57 م | آخر تحديث: الإثنين 3 مايو 2021 - 12:57 م

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الإثنين، أن 415 ألفا و801 شخص تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى أمس، وهو اليوم الـ(51) من الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس التاجي.

وأوضحت الوزارة -بحسب بيان على الصفحة الرسمية- أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم أمس الأحد بالجرعة الأولى بلغ 15 ألفا و437 شخصا، وذلك في مختلف مراكز التلقيح المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للذين تم تطعيمهم بالجرعة الثانية من اللقاح بلغ حتى أمس 101 ألف و444 شخصا.

وأضاف البيان أن إجمالي عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة "إيفاكس" التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ حتى أمس مليونا و485 ألفا و173 شخصا.

وجددت وزارة الصحة دعوتها لكافة المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقي التطعيم إلى التسجيل على منظومة "إيفاكس".


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