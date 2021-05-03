ميناء دمياط يشهد تداول 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أنه تم تداول خلال الـ24 ساعة الماضية 26 سفينة.

وقال المركز -في بيان اليوم- إن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 31 ألفا و401 طن تشمل 4 آلاف و825 طن يوريا، و5 آلاف و510 أطنان رمل، و1966 طن كربونات الكالسيوم، و19 ألفا و100 طن فوسفات، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32 ألفا و653 طنا تشمل 7 آلاف و960 طن خردة، و2179 طن صودا، و1769 طن خشب زان، و8 آلاف و945 طن قمح، و11 ألفا و800 طن ذرة.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 610 حاويات مكافئة تشمل خضراوات وفواكه يتم تصديرها إلى كل من (الإمارات والسعودية وإنجلترا وسلوفينيا والهند)، وبلغ عدد حاويات الوارد 109 حاويات مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1005 حاويات مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 166 ألفا و591 طنا، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 95 ألفا و454 طنا، وبلغت حركة تداول الشاحنات 3 آلاف و296 شاحنة.