الاتحاد الأوروبي يسعى إلى فتح الحدود بعد عام من العزلة بسبب جائحة كورونا

يهدف الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة جوهرية نحو عودة الحياة الطبيعية، حيث يخطط لإعادة فتح حدوده بعد شهور من القيود المرتبطة بجائحة كورونا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وطبقا لاقتراح من المفوضبة الأوروبية سيكون في مقدور الشواطئ الإسبانية والإيطالية واليونانية وكذلك مدن مثل باريس وروما وبرلين استقبال المسافرين ،الذين حصلوا على التطعيم بالكامل ضد مرض كوفيد - 19 ، في موسم السفر الصيفي.

وذكرت بلومبرج أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قالت عبر موقع تويتر إنه قد حان وقت إحياء صناعة السياحة.

وفي حين لا تزال تبذل أوروبا جهودا مستميتة من أجل التصدي لموجة ثالثة للفيروس، إلا أنها تشهد مؤشرات على تحقيق السيطرة على المرض الذي أصاب أكثر من 30 مليون شخص في المنطقة.

ومع تراجع معدلات الإصابة وزيادة التطعيمات تقوم الآن عدة دول أوروبية بتخفيف الاغلاق.

وطبقا لبيان صدر اليوم الاثنين أوصت المفوضية الأوروبية باستقبال المسافرين من دول تقل بها أعداد المصابين وكذلك المسافرين الذين تلقوا جرعتين من اللقاح.

وأوضح مسؤول بالمفوضية أن هذا الاقتراح يقتضي الموافقة عليه بالأغلبية من جانب الدول الأعضاء الـ27 بالاتحاد الأوروبي وأنه قد يتم تبنيه بحلول نهاية الشهر الحالي.