محافظ أسوان يتفقد الحدائق والمتنزهات لمتابعة تطبيق قرارات الغلق ومنع التجمعات

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الاثنين، بعض الحدائق العامة والمتنزهات والملاهي، مؤكدا أن الهدوء التام يسود الشارع الأسواني ولا توجد أية تجمعات للمواطنين تزامنا مع أعياد شم النسيم بعد غلق الحدائق العامة والمتنزهات والملاهي والمولات والكافتيريات والكافيهات العامة خلال فترة الأعياد بداية من عيد القيامة المجيد وحتى عيد الفطر المبارك مرورا بعيد شم النسيم.

وذكر أن ذلك يأتي في إطار تفعيل الخطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا والقرارات التي أصدرتها اللجنة العليا لإدراة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وأضاف اللواء أشرف عطية، أن هناك توجيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن بضرروة تطبيق نفس الإجراءات بكل حزم، حيث أصدرت المحافظة بشكل استباقي قرارات بالتنسيق مع اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، استهدفت منع التجمعات والاختلاط والتزاحم، مشيرا إلى تعليق كافة الرحلات النيلية سواء كانت شراعية أو بالموتور في مجرى نهر النيل وبحيرة ناصر والتي تعتبر بؤر للتجمعات داخل المراكب أو اللنشات.

وأكد المحافظ، أنه تم التشديد على متابعة المناطق التي تشهد إقبالا من مئات المواطنين كل عام بجوار كوبري أسوان الملجم، وكذا شاطئ منطقة المغارة بالأعقاب وغيرها، حيث إن هناك متابعة على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية مع غرف عمليات الوحدات المحلية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية لضمان الالتزام وتطبيق القانون بحزم ضد من يخالف قرارات الحكومة والتي تأتي حفاظًا على السلامة والصحة العامة للمواطنين.