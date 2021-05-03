ضبط 4 قطع سلاح ناري وتنفيذ 96 حكما خلال حملة بالفيوم

تمكن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بالاشتراك مع أمن الفيوم من ضط 4 قطع سلاح ناري وتنفيذ 96 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بالفيوم.



شن قطاع الأمن العام حملة أمنية مكبرة بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم بقيادة اللواء صبري العزب مدير المباحث، مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة سنهور؛ لضبط العناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة والذخائر بدون ترخيص والمحكوم عليهم الهاربين



أسفرت جهودها عن ضبط (4 قطعة سلاح نارى بحوزة 4 متهمين، 3 قضايا مخدرات بحوزة 3 متهمين، 3 قضايا سلاح أبيض، ومراقب هارب)، وتنفيذ 96 حكما قضائيا متنوعا.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدى وأمر اللواء رمزي البسيوني مدير أمن الفيوم بإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.